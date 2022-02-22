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Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:18

Владимир Путин заявил о признании всех документов Донецкой и Луганской народных республик, в том числе конституций, где указаны их границы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский президент отметил, что все спорные вопросы о границах ДНР и ЛНР будут решаться путем переговоров. Он добавил, что сейчас дипломатические методы невозможны, и выразил надежду, что в будущем они будут достижимы.

Путин подчеркнул, что границы ЛНР и ДНР приняты в соответствии с тем, какими считались границы Донецкой и Луганской областей в составе Украины. Ранее представитель МИД Мария Захарова утверждала, что вопрос границ республик еще не решен.

Замглавы ведомства Андрей Руденко же говорил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых они «реализует свои властные полномочия».

Договоры дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными ДНР и ЛНР сегодня, 22 февраля, ратифицировали обе палаты российского парламента и президент Владимир Путин.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики независимыми. После этого по российскому ТВ и в сети показали запись заседания Совбеза, которое государственные СМИ называли «прямой трансляцией». Участники заседания высказались за признание самопровозглашенных республик.

В конце дня Путин выступил с видеообращением к россиянам, которое длилось почти час. Тогда же президент объявил о признании ДНР и ЛНР, а после этого были показаны кадры подписания соответствующих указов.

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