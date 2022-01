The Weeknd поделился ремиксом на «Sacrifice». И показал клип, наполненный диско и танцами

The Weeknd выпустил ремикс на сингл «Sacrifice» с недавнего альбома «Dawn FM». В создании новой версии помог шведский дуэт электронщиков Swedish House Mafia, сопродюсеров оригинального трека.

Как отмечает NME, в переработанном «Sacrifice» еще больше винтажного звучания в стиле диско, характерного для «Dawn FM». А ударные звучат ближе к оригинальному семплу из песни Алишии Майерс «I Want to Thank You» 1981 года.

Вместе с ремиксом The Weeknd показал новый клип. В нем музыкант оказывается в баскетбольном зале, наполненном танцующими людьми.