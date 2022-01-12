перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуме заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из‑за «Омикрона» нет 16:01
Вышел пролог к сериалу «Этерна: Часть первая» о мире Кэртианы 15:55
Болельщица «Сиэтла» заметила подозрительную родинку у сотрудника «Ванкувера». И спасла его от рака 15:55
Люк Бессон в мае начнет съемки нового фильма. В главной роли — Калеб Ландри Джонс 15:48
Экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина 15:28
Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке «Поймать вора» Альфреда Хичкока 15:25
Fontaines D.C. анонсировали выход альбома «Skinty Fia», представили новую песню и видео на нее 15:06
На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра завели два дела о гей-пропаганде 15:06
«Бэтмен» Мэтта Ривза получил рейтинг PG-13. В фильме есть сцены насилия и ругательства 14:52
kremlin.ru
Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января 14:17
Lil Yachty рассказал, что на его следующем альбоме не будет рэпа 14:15
Путин поручил проиндексировать пенсии выше инфляции 14:05
«Отмываю от краски наследие»: рассказываем о краеведах из Петербурга и их спорах с властями 13:55
Директор Центра имени Чумакова: пандемия COVID-19 продлится еще не менее года 13:36
В России премьеру «Морбиуса» перенесли на конец марта 13:35
yeezymafia/Instagram
Представитель Канье Уэста назвал вымыслом новость о приезде рэпера в Россию 13:27
ВОЗ: постоянное введение бустерных доз не является жизнеспособной стратегией против COVID-19 12:54
The Weeknd поделился ремиксом на «Sacrifice». И показал клип, наполненный диско и танцами 12:50
Ума Турман в роли успешной бизнесвумен в трейлере сериала «Под подозрением» 12:16
На церемонии «Оскара» впервые за четыре года будет ведущий 11:34
Отключить рекламу

The Weeknd поделился ремиксом на «Sacrifice». И показал клип, наполненный диско и танцами

Семён Гудошников
Сегодня в 12:50

The Weeknd выпустил ремикс на сингл «Sacrifice» с недавнего альбома «Dawn FM». В создании новой версии помог шведский дуэт электронщиков Swedish House Mafia, сопродюсеров оригинального трека.

Как отмечает NME, в переработанном «Sacrifice» еще больше винтажного звучания в стиле диско, характерного для «Dawn FM». А ударные звучат ближе к оригинальному семплу из песни Алишии Майерс «I Want to Thank You» 1981 года.

Вместе с ремиксом The Weeknd показал новый клип. В нем музыкант оказывается в баскетбольном зале, наполненном танцующими людьми.

Пятый студийный альбом The Weeknd «Dawn FM» появился на стримингах 7 января. В его записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кэрри.

Предыдущая пластинка артиста, «After Hours», вышедшая в марте 2020-го, принесла Абелю Тесфайе (настоящее имя исполнителя) десять наград Billboard Music Awards. А трек «Blinding Lights» был признан Billboard лучшей песней всех времен.

Подробности по теме
На заре голоса зовут меня. Чем интересен «Dawn FM», новый альбом The Weeknd?
На заре голоса зовут меня. Чем интересен «Dawn FM», новый альбом The Weeknd?
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Эйбeл Тесфайе
Джим Кэрри
Куинси Джонс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить