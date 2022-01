Над The Weeknd проводят темный ритуал в клипе «Sacrifice»

The Weeknd выпустил клип на песню «Sacrifice» со своего недавнего альбома «Dawn FM».

Пятый студийный альбом The Weeknd «Dawn FM» появился на стримингах 7 января. В его записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кэрри.

Предыдущая пластинка артиста, «After Hours», вышедшая в марте 2020-го, принесла Абелю Тесфайе (настоящее имя исполнителя) десять наград Billboard Music Awards. А трек «Blinding Lights» был признан Billboard лучшей песней всех времен.