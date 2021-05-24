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The Weeknd получил главную награду Billboard Music Awards и спел «Save Your Tears» на автопарковке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:46

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards. В главной категории — «Лучший артист года» — победил канадец The Weeknd, сообщается на сайте премии.

Абеля Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) номинировали в 16 категориях за альбом «After Hours». Помимо главной награды, ему присудили еще девять, включая премии в номинациях «Лучший певец», «Лучший R’n’B-альбом», «Лучшая R’n’B-песня» («Blinding Lights»), «Самая продаваемая песня», «Лучший певец на радио», «Лучший R’n’B-артист» и «Лучший R’n’B-исполнитель».

Во время церемонии The Weeknd исполнил один из хитов прошлогоднего альбома — «Save Your Tears». В черном пальто и очках он ездит на кабриолете по автопарковке, пока остальные автомобили кружатся в сложной хореографии. Позже к ним присоединяются фуры.

Во время одной из приветственных речей он сказал, что ему «больше не нужно носить этот красный костюм», намекая на завершение эры «After Hours» и «наступление рассвета».

Появление The Weeknd на церемонии вручения наград Billboard последовало за его отказом от номинаций «Грэмми». Он раскритиковал музыкальную премию за коррумпированность и отказался отправлять на рассмотрение свои работы — даже после отмены голосования тайного комитета «Грэмми» по основным категориям.

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