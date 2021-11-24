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Billboard признал хит «Blinding Lights» The Weeknd лучшей песней всех времен

Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

Сингл «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd занял первое место в чарте Billboard Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart («Лучшие песни всех времен»). Об этом пишет The Guardian.

«Blinding Lights» сместил с лидирующей позиции хит Чабби Чекера «The Twist» 1960 года — теперь он занимает вторую строчку. Замыкают тройку фит рок-группы Santana с Робом Томасом «Smooth».

В первую десятку также попали «Mack the Knife» Бобби Дарина, «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса, «How Do I Live» Лиэнн Раймс, «Party Rock Anthem» LMFAO и Лорен Беннетт, «I Gotta Feeling» The Black Eyed Peas, «Macarena (Bayside Boys Mix)» Los Del Rio и «Shape of You» Эда Ширана.

The Weeknd представил сингл «Blinding Lights» в конце ноября 2019 года, а в январе 2020-го выпустил клип на него. Через несколько месяцев вышел альбом певца «After Hours», в треклист которого также вошел ноябрьский хит.

В мае 2021-го музыкальная премия Billboard Music Awards назвала новых лауреатов. The Weeknd получил главную награду — «Лучший артист года». Кроме того, певцу присудили еще девять призов, включая «Лучшую R’n’B-песню» за «Blinding Lights».

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