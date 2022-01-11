The Weeknd встречается с постаревшей копией себя в новом клипе «Gasoline»

The Weeknd экранизировал еще один трек, «Gasoline», с недавнего альбома «Dawn FM». В ролике Абель Тесфайе встречается с постаревшей копией себя в оживленном ночном клубе.

Режиссером выступила Матильда Финн, которая также отвечала за обложку альбома.