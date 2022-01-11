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The Weeknd встречается с постаревшей копией себя в новом клипе «Gasoline»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:17

The Weeknd экранизировал еще один трек, «Gasoline», с недавнего альбома «Dawn FM». В ролике Абель Тесфайе встречается с постаревшей копией себя в оживленном ночном клубе.

Режиссером выступила Матильда Финн, которая также отвечала за обложку альбома.

Пятый студийный альбом The Weeknd «Dawn FM» появился на стримингах 7 января. В его записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кэрри.

Предыдущая пластинка артиста, «After Hours», вышедшая в марте 2020-го, принесла Абелю Тесфайе (настоящее имя исполнителя) десять наград Billboard Music Awards. А трек «Blinding Lights» был признан Billboard лучшей песней всех времен.

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