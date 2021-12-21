Глава ВОЗ: чтобы завершить пандемию в 2022 году, необходимо привить 70% населения каждой страны

Чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022-м, необходимо привить 70% населения каждой страны к середине года, завил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ООН.

Так Гебрейесус призвал бороться с неравенством — в том числе и с точки зрения доступа стран к вакцинам. «2022-й должен стать годом, когда мы положим конец пандемии», — добавил он.

Руководитель ВОЗ также заявил, что на данный момент существуют убедительные доказательства, что «Омикрон»-штамм распространяется значительно быстрее, чем «Дельта». По словам Гебрейесуса, привитые и переболевшие с высокой долей вероятности могут заразиться коронавирусом.

«Без сомнения, рост социальных контактов во время праздников приведет к увеличению числа заражений во многих странах, к нагрузке на системы здравоохранения и, в итоге, к большему числу смертей», — сообщил он.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию. 21 декабря стало известно, что «Омикрон»-штамм коронавируса стал преобладающим в США.

По состоянию на 16 декабря в России было зафиксировано 25 пациентов с новым вариантом. Зараженные находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону — все они под медицинским наблюдением.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.