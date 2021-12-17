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Роскомнадзор в очередной раз пригрозил YouTube блокировкой — из‑за ситуации с RT

Семён Гудошников
Сегодня в 15:51

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с немецкоязычного ютьюб-канала «RT auf Sendung», принадлежащего российскому Russia Today. В противном случае YouTube могут заблокировать в России.

Регулятор назвал действия американской компании актом цензуры. По мнению РКН, они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Ссылаясь на российский федеральный закон, Роскомнадзор предупреждает Google о последствиях. Генпрокурор или его зам по согласованию с МИД РФ могут признать компанию причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека. Затем последует предупреждение от РКН, а уже после (если к регулятору не прислушаются) — частичное или полное ограничение доступа и административная ответственность.

У РКН многолетняя история претензий к YouTube. Еще в 2017 году регулятор пригрозил платформе блокировкой, если та не удалит канал «Открытой России» (признанной уже на тот момент нежелательной организацией). Канал на платформе все еще есть, а вот сама организация ликвидировалась, опасаясь уголовного преследования сотрудников.

Затем российский регулятор грозился заблокировать хостинг из‑за фото и видео о личной жизни Олега Дерипаски, которые внесены в реестр запрещенной информации.

В декабре 2020-го РКН назвал YouTube лидером по распространению фейковых новостей. А в сентябре следующего года, когда платформа заблокировала немецкоязычные каналы RT, объяснив это наличием на них фейков о коронавирусе, обвинил ее в нарушении свободы слова и пригрозил блокировкой.

Незадолго до этого, летом того же года, Роскомнадзор требовал от YouTube удалить канал «Навальный Live» и аккаунты сторонников оппозиционера — Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова.

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