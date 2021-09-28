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YouTube навсегда заблокировал канал немецкой редакции RT

Виктория Шанина
Вчера в 22:57

Администрация YouTube заблокировала аккаунт RT DE (канал немецкой редакции телеканала Russia Today) без возможности восстановления. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Редактор назвала блокировку «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Симоньян отметила, что Россия должна принять ответные меры.

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России „Дойче Велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу», — написала журналистка.

По словам Маргариты Симоньян, RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных изданий. В том числе, канал «обходит „Дойче Велле“ и других немецких гигантов». «За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — отметила она.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Google (владеет YouTube) пишет, что причиной блокировки стало нарушение условий использования видеохостинга. В сообщении компании отмечается, что канал публиковал фейки о коронавирусе.

«RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube»
Представитель пресс-службы Google в комментарии для «Интерфакса»
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