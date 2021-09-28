YouTube навсегда заблокировал канал немецкой редакции RT

Администрация YouTube заблокировала аккаунт RT DE (канал немецкой редакции телеканала Russia Today) без возможности восстановления. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Редактор назвала блокировку «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Симоньян отметила, что Россия должна принять ответные меры.

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России „Дойче Велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу», — написала журналистка.

По словам Маргариты Симоньян, RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных изданий. В том числе, канал «обходит „Дойче Велле“ и других немецких гигантов». «За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — отметила она.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Google (владеет YouTube) пишет, что причиной блокировки стало нарушение условий использования видеохостинга. В сообщении компании отмечается, что канал публиковал фейки о коронавирусе.