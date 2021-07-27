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Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:59

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы российских оппозиционеров Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Об этом они сами сообщили в твиттере.

Волков опубликовал скриншот письма от РКН, в котором говорится, что его аккаунт якобы содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», а также «материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной».

Согласно письму, ютьюб-канал Волкова внесли в «список запрещенных материалов». YouTube будет вынужден заблокировать страницу, если ее владелец не удалит контент. На Волкова подписаны 123 тыс. пользователей.

Похожие уведомления получили Владимир Милов (248 тыс. подписчиков) и Георгий Албуров (917 подписчиков). Милов уточнил, что его аккаунт также включили в «список запрещенных материалов».

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com и еще больше 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*. В Роскомнадзоре заявили, что сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.

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