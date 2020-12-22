Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению фейковых новостей

Роскомнадзор назвал YouTube лидером среди онлайн-платформ по распространению фальшивых новостей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Больше половины фейков в 2020 году были связаны с темой коронавируса. При этом видеохостинг не всегда удаляет ролики, на которые жалуется ведомство.

«С начала 2020 года поступили требования генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора», — приводятся данные организации.

Ранее Роскомнадзор потребовал от производителей предустанавливать на смартфоны приложение Первого канала. В реестр рекомендованных аудиовизуальных сервисов также вошли ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ, «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, «НТВ-Плюс», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».