Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если он не снимет ограничения с каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ютьюб-каналы «RT DE» и «Der Fehlende Part», которые принадлежат российскому RT. В противном случае ведомство может заблокировать видеохостинг, пишет «Интерфакс».

Роскомнадзор считает, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются цензурой в отношении российских медиа. «За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», — сказали в РКН.

Ведомство отметило, что согласно КоАП РФ за игнорирование предупреждений о нарушении прав россиян в сети владельцам интернет-ресурсов положен штраф до 1 млн рублей, а при повторном нарушении — до 3 млн.

В РКН считают, что YouTube регулярно цензурирует российские СМИ под формальными предлогами. В частности, накладывает ограничения на материалы RT.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке на YouTube аккаунта RT DE (канала немецкой редакции телеканала Russia Today) без возможности восстановления. В пресс-службе стримингового сервиса сказали, что причиной стало нарушение условий использования хостинга, поскольку на канале публиковали фейки о коронавирусе.

В российском МИДе сочли необходимым симметрично ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку RT DE. Министерство пообещало направить предложения о выработке ответных мер в профильные ведомства.