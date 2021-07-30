Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live»

Роскомнадзор направил видеохостингу YouTube требование заблокировать канал оппозиционера Алексея Навального «Навальный Live». Об этом в новом видео аккаунта сообщила продюсер Любовь Соболь.

Вечером 26 июля на официальную почту канала пришло письмо о том, что «Навальный Live» внесен Роскомнадзором в список запрещенных материалов. Такое же сообщение получила Любовь Соболь о ее личном аккаунте.

По ее словам, требование ведомства незаконно, так как решение суда о признании ФБК* экстремистской организацией еще не вступило в силу. Команда Навального планирует оспорить блокировку канала в суде.

Ранее ведомство потребовало заблокировать страницу Любови Соболь от Twitter. Причиной стала «пропаганда деятельности» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Штабов Алексея Навального.

Письма с возможной угрозой блокировки ютьюб-каналов также поступили оппозиционерам Леониду Волкову, Владимиру Милову и Георгию Албурову. В сообщении, которое получил Волков, говорилось, что его аккаунт якобы содержит «призывы к массовым беспорядкам» и «экстремистской деятельности».

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК. В Роскомнадзоре заявили, что сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

* ФБК внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией (как и Штабы Навального).

