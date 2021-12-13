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Трэвиса Скотта убрали из списка участников фестиваля «Коачелла-2022»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:58

Трэвиса Скотта убрали из списка хедлайнеров фестиваля музыки и искусств «Коачелла-2022» из‑за трагедии на Astroworld. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на эфир радио KESQ.

За вынужденное отстранение рэпер получит гонорар. О какой сумме идет речь, неизвестно.

На Change.org петиция, призывающая убрать Скотта из списка хедлайнеров «Коачеллы», собрала почти 60 тыс. подписей.

Инцидент на Astroworld произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти восьми человек. Позднее в больницах умерли еще два посетителя.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день мероприятия — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией.

Также музыкант пообещал вернуть деньги всем купившим билеты и компенсировать затраты на похороны погибших. Половина семей жертв трагедии отказалась от компенсации.

Общая сумма претензий к организаторам составляет «миллиарды долларов», писал Rolling Stone. 17 ноября стало известно, что 125 посетителей, а также семьи погибших подали иск на 750 млн долларов из‑за трагедии на мероприятии.

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