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Умер девятилетний мальчик, пострадавший на концерте Трэвиса Скотта

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:56

В детской больнице Хьюстона умер девятилетний мальчик Эзра Блаунт, который пострадал из‑за давки во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld. Число погибших увеличилось до десяти, сообщает Associated Press.

Ребенок получил серьезные повреждения мозга, почек и печени, из‑за чего был введен в медикаментозную кому.

По словам отца мальчика Трестона Блаунта, во время концерта Эзра сидел у него на плечах. Когда началась давка, мужчина потерял сознание, а после того, как пришел в себя, он не смог найти сына.

Семья погибшего мальчика подала иск против Скотта и организатора мероприятия Live Nation. Они требуют возмещение ущерба в размере не менее миллиона долларов.

5 ноября в первый день фестиваля Astroworld произошла серьезная давка. Масса людей пытались подойти ближе к сцене, когда на ней появился Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания.

В этот день погибли восемь человек, включая двух несовершеннолетних. 17 человек были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, у 11 гостей случились сердечные приступы. За помощью в полевой госпиталь, развернутый неподалеку от фестиваля, обратились 300 человек.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день фестиваля — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших. Рэпер также пообещал вернуть деньги всем купившим билеты.

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