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Против Трэвиса Скотта, Дрейка и Apple подали иск на 750 млн долларов из‑за трагедии на Astroworld

Денис Ламехов
Сегодня в 15:50

Против Трэвиса Скотта, Дрейка, Apple Music, Live Nation и других организаторов фестиваля Astroworld, где погибли 10 человек, подан иск на 750 млн долларов. Об этом сообщает Forbes.

Истцами выступили 125 посетителей мероприятия, а также семьи погибших. По данным издания, в документе указано, что из‑за «бесчувственной ужасающей халатности» организаторов посетителям были нанесены физические увечья и травмы психики. Также заявители сообщают, что «не была предпринята даже малейшая попытка» обезопасить слушателей — в том числе приводят детали гибели 21-летнего Акселя Акосты. В иске говорится, что его снесла неконтролируемая толпа, у него произошел сердечный приступ, затем Акоста упал не землю, где был затоптан.

Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти 8 человек. Позднее в больницах умерли еще 2 посетителя фестиваля.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день фестиваля — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и вернет деньги всем купившим билеты.

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