Охранники, работавшие на фестивале Astroworld, подали иски к Трэвису Скотту и другим организаторам

Два охранника, работавшие на музыкальном фестивале Astroworld, где погибли 10 человек, подали иски к нанявшей их охранной компании, Трэвису Скотту, Live Nation и другим организаторам. Всего в списке 28 людей и компаний. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сэмюэл и Джексон Буш заявили, что их не проверяли на профессиональную пригодность, не провели тренинг перед стартом работы, им не выдали рации — потому они не смогли связаться с руководством, когда началась давка. «По большей части они говорили нам, где стоять, велели не впускать желающих прорваться, никого не трогать руками и оставаться в безопасности», — добавил Джексон Буш.

Сэмюэл Буш сообщил, что в момент, когда толпа зрителей двинулась к сцене, на него несколько раз наступили, он получил перелом руки и травму спины. Джексон Буш рассказал, что травмировал плечо. Компания до сих пор не оплатила их работу, заявили они.

Rolling Stone добавляет, что этот иск стал одним из сотен, поданных к организаторам Astroworld — общая сумма претензий составляет «миллиарды долларов». 17 ноября стало известно, что 125 посетителей, а также семьи погибших подали иск на 750 млн долларов из‑за трагедии на мероприятии.

Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти 8 человек. Позднее в больницах умерли еще 2 посетителя.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день мероприятия — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и вернет деньги всем купившим билеты.