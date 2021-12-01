Половина семей жертв трагедии на фестивале Astroworld отказались от компенсации похорон

5 из 10 семей жертв трагедии на фестивале Astroworld, где посетители погибли в давке перед сценой, отказались от компенсации затрат на похороны, предложенной соорганизатором и хедлайнером события рэпером Трэвисом Скоттом. Об этом сообщает Rolling Stone.

Среди отказавшихся — родственники девятилетнего Эзры Бланта, который получил повреждения мозга, почек и печени, из‑за чего был введен в медикаментозную кому. Он умер в детской больнице Хьюстона.

Представитель родственников двух других жертв, Джейкоба Джурниека и Франко Патино, заявил, что семьи восприняли предложение музыканта как способ уменьшить общественное обсуждение происшествия. Адвокат добавил, что Скотт взаимодействует с родными погибших только через их юридические команды и не пытается войти в персональный контакт.

Адвокат семьи еще одного погибшего, четырнадцатилетнего Джона Хилгерта, назвал предложение артиста «унизительным и неуместным». «Мы не станем рассматривать это всерьез. <…> Из всего, что касается этого дела, предложение Скотта интересует нас меньше всего. Эта семья хочет изменить ситуацию — сделать так, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись на концертах», — заявил он.

Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти 8 человек. Позднее в больницах умерли еще 2 посетителя.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день мероприятия — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией, вернет деньги всем купившим билеты и компенсирует затраты на похороны.

Против организаторов, включая рэпера, подано несколько исков — общая сумма претензий составляет «миллиарды долларов», писал Rolling Stone. 17 ноября стало известно, что 125 посетителей, а также семьи погибших подали иск на 750 млн долларов из‑за трагедии на мероприятии.