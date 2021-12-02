Суд заменил Любови Соболь условные исправительные работы на реальные

Симоновский суд Москвы назначил Любови Соболь год реальных исправительных работ вместо года условных по делу о незаконном проникновении в квартиру. Об этом пишет «Дождь»* со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Уголовное дело завели на Соболь после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. За несколько дней до этого Алексей Навальный опубликовал видео, в котором позвонил Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Во время разговора сотрудник ФСБ фактически подтвердил причастность к отравлению Навального и рассказал подробности преступления: например, что яд нанесли на трусы политика.

По версии СК, Любовь Соболь незаконно проникла в квартиру тещи Кудрявцева Галины Субботиной. Для этого она якобы ввела в заблуждение курьера, представившись ему «брошенной женой с маленьким ребенком». Соболь утверждает, что позвонила в дверь квартиры сотрудника ФСБ, но там никто не открыл, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру вместе с доставщиком пиццы. В марте Перовский суд приговорил Соболь к 1 году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

В России Соболь осуждена и еще по одному уголовному делу — «санитарному», которое завели после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Фигурантов обвинили в подстрекательстве людей выйти на акцию и тем самым нарушить санитарные требования. Соболь приговорили по «санитарному делу» к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

Через четыре дня после оглашения приговора, 8 августа, Соболь улетела в Турцию, после чего в Россию не возвращалась. В октябре МВД объявило ее в розыск.

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