Любовь Соболь объявили в розыск

«Фотку с голодовки 2019 года взяли. Другой у ментов не было что ли или это их любимая?», — прокомментировала она.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Дело завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

Через четыре дня после оглашения приговора экс-юрист ФБК улетела в Турцию, где находится и по сей день. «С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала она.

С 13 августа ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия. Суд также обязал Соболь трижды в месяц отмечаться в инспекции.

* ФБК признан в России экстремистской и запрещенной организацией.