перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Маркетолог, придумавший рекламу с ЛГБТ-семьей для «Вкусвилла», уволился после скандала 15:18
«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию 15:12
В Беларуси из школьной программы по литературе исключили Набокова, Солженицына и Алексиевич 14:10
«„ПСЖ“ — это возможность»: Лионель Месси о переходе в ФК «Пари Сен-Жермен» 13:55
В последний день Олимпиады выявили 26 случаев заражения COVID-19 12:55
Filip Patock/Flickr В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса 11:39
На Кубани госпитализировали с отравлением 87 детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер 11:24
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. На первой строчке — США Обновлено в 10:59
Рогозин выступил за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 9:40
Минцифры предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга 8:59
Канадский футболист стал первым трансгендерным олимпийским чемпионом Вчера в 20:25
birchpunk/YouTube Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни»
Трагичная история робопса Мухтара в новом ролике от создателей «русской кибердеревни» Вчера в 19:08
МакSим пришла в сознание, Стивен Кинг напишет роман о пандемии и другие новости дня Вчера в 18:36 Дайджест
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2008 года. За партию готовы проголосовать лишь 27% Вчера в 17:11
В Литве будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся покинуть страну Вчера в 16:52
HBO объявил новых актеров второго сезона «Эйфории». Среди них — рэпер Доминик Файк Вчера в 16:22
Arterra/Getty Images Летучая мышь установила рекорд, пролетев от Лондона до России, и была убита псковской кошкой
Летучая мышь установила рекорд, пролетев от Лондона до России, и была убита псковской кошкой Вчера в 16:08
Guns N’ Roses выпустили новый сингл «ABSUЯD». Это их первый релиз за 13 лет! Вчера в 15:18
Россияне завоевали еще два золота Олимпиады — в синхронном плавании и вольной борьбе Вчера в 15:11
Изменение голоса и апатия: врач рассказал, с чем сталкиваются переболевшие «Дельта»-штаммом Вчера в 14:15
Отключить рекламу

«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь улетела в Турцию. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», — рассказал источник канала. По данным РЕН ТВ, она совершит пересадку в турецкой столице, куда направляется Соболь пока неизвестно.

Подтвержденной информации о ее отъезде пока не было.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, суд предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Приговор вступает в силу по истечению десяти дней после оглашения.

«С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала Соболь.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Вместе с Соболь по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее соратнику Навального Николаю Ляскину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год. А Олег Навальный получил год условно. Именно столько запрашивало гособвинение.

* ФБК, ФЗПГ и штабы Навального включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РЕН ТВ
Международный аэропорт Внуково
Минюст РФ
Люди
Любовь Соболь
Алексей Навальный
Олег Навальный
Анастасия Васильева
Мария Алехина
Николай Ляскин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить