«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию

Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь улетела в Турцию. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», — рассказал источник канала. По данным РЕН ТВ, она совершит пересадку в турецкой столице, куда направляется Соболь пока неизвестно.

Подтвержденной информации о ее отъезде пока не было.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, суд предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Приговор вступает в силу по истечению десяти дней после оглашения.

«С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала Соболь.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Вместе с Соболь по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее соратнику Навального Николаю Ляскину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год. А Олег Навальный получил год условно. Именно столько запрашивало гособвинение.

* ФБК, ФЗПГ и штабы Навального включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.



** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.