В Испании и Швеции выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

В Испании и Швеции зафиксировали первых заболевших новым штаммом коронавируса, который назвали «Омикрон». Об этом сообщили министерства здравоохранения стран.

В обоих случаях заразились новым штаммом путешественники, приехавшие недавно из Южной Африки. Именно там — в ЮАР и Ботсване — впервые обнаружили «Омикрон». Штамм добрался также до Гонконга, Бельгии, Израиля, Великобритании, Германии и Чехии.

Ряд стран приостановили авиасообщение со странами Африки и Гонконгом. В их числе и Россия — с 28 ноября в страну запрещен въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и еще восьми южноафриканских стран.

Тем не менее в Совете Федерации cчитают, что заболевшие «Омикрон»-штаммом уже могут быть в России. ВОЗ выпустила доклад о новом виде COVID-19. А «Афиша Daily» рассказала, как реагируют на появление «Омикрона» в сети.