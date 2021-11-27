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В Германии и Чехии выявили штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в Южной Африке

Семён Гудошников
Сегодня в 15:52

У жителя Германии и жительницы Чехии с большой долей вероятности выявили заражение новым штаммом коронавируса, впервые зарегистрированном в Южной Африке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра по социальным вопросам земли Гессен Кая Клозе и представителя чешского Минздрава Даниэла Кэппла.

В обоих случаях речь идет об обоснованном подозрении на новый штамм. Окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительных анализов. Инфицированный житель Германии вернулся из ЮАР, жительница Чехии — из Египта.

Всемирная организация здравоохранения дала название новому штамму — «омикрон», это 15-я буква греческого алфавита. В заявлении ВОЗ говорится, что эта разновидность вируса «имеет большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Предполагается, что штамм более заразный и вызывает более тяжелое течение болезни.

Первое заражение «омикроном» было выявлено в Ботсване, затем еще несколько были зарегистрированы в ЮАР. Позже случаи заражения новым штаммом подтвердили в Гонконге, Бельгии и Израиле.

Ряд стран приостановили авиасообщение со странами Африки и Гонконгом. В их числе и Россия — с 28 ноября в страну будет запрещен въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и еще восьми южноафриканских стран.

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