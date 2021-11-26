Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и стран южной Африки из‑за нового штамма COVID-19

С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и других стран южной Африки — Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Об этом передает РИА «Новости».

В отношении Танзании авиасообщение приостановят до 1 февраля 2022 года, сообщает ТАСС. Россиянам, возвращающимся из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, придется пройти экспресс-тестирование на COVID-19.

Авиасообщение с шестью странами Африки приостановила Великобритания. Такое решение, как и в России, приняли на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в африканских странах и Гонконге.

О первом случае заражения новым вариантом коронавируса сообщили Израиль и Бельгия. В России заболевших этим видом вируса пока не сообщали. Власти стран опасаются нового штамма из‑за большого количества мутаций в его спайковом белке, которые делают вирус заразнее и устойчивее к антителам.

«Афиша Daily» собрала всю известную информацию о штамме B.1.1.529 и его отличия от «Дельты», которые беспокоят специалистов по всему миру.