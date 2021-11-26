Бельгия стала первой страной Европы, где выявили новый штамм COVID-19 из ЮАР

В Бельгии впервые зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса, недавно обнаруженным в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на франкоязычные СМИ.

Ранее в Европе не регистрировали пациентов именно с этим типом COVID-19. Первый заразившийся штаммом B.1.1.529 вернулся недавно из поездки за рубеж. По информации агентства, он заболел 22 ноября.

В связи с этим правительство Франции усилило несколько дней назад контроль на границе с Бельгией. О других случаях заболевания B.1.1.529 в Европе в данный момент неизвестно.

До этого новый штамм также выявили в Израиле — там им заболел один человек, анализы еще двоих находятся в процессе обработки. Специалисты отмечают, что у B.1.1.529 множество мутаций — это вызывает беспокойство.

Накануне стало известно об обнаружении нового штамма на юге Африки и у одного человека в Гонконге. Сразу после этого Великобритания приостановила авиасообщение с шестью африканскими странами.