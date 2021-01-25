HBO Max снимет сериал по вселенной «Гарри Поттера»

Стриминговая платформа HBO Max выпустит сериал по франшизе «Гарри Поттера». Проект находится на ранней стадии разработки, сообщают источники The Hollywood Reporter.

Платформа работает при поддержке WarnerMedia и обе компании заинтересованы в том, чтобы снять новый блокбастер. На данный момент руководство HBO Max проводит собеседования со сценаристами и ищет лучшие идеи для новой реализации «Гарри Поттера». Актерский состав и сюжет неизвестны, даты начала съемок и выхода сериала пока нет.

Киноделам придется согласовать свои планы с создательницей вселенной Джоан Роулинг. Условия, при которых франшиза может получить воплощение в виде сериала, определяются сделкой, заключенной между NBCUniversal и Warner Bros. Эти же условия предстоит принять HBO Max.

В 2019 году появились слухи о сериале-приквеле по «Гарри Поттеру», однако Роулинг их опровергла. «Нет планов превращать истории „Гарри Поттера“ в сериал. Любая информация выдумана», — заявила писательница.