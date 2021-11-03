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Экс-журналиста Ивана Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телевизор

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:09

Экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили в карцер в СИЗО «Лефортово» на трое суток. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Бориса Клина.

По его словам, Сафронова наказали за то, что тот вместе с соседом по камере приклеил комнатную телеантенну к стене. Мужчины хотели настроить телевизор и передвигали антенну, чтобы улучшить сигнал.

«В итоге положение он нашел, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что‑либо приклеивать к стенам камер», — пояснил другой член ОНК Александр Хуруджи.

В карцер Сафронову не разрешили взять свои продукты и одежду. Экс-журналиста попросили переодеться в черную тюремную робу и брюки. Также ему запретили брать с собой маску для сна. Из‑за этого Сафронов жалуется на проблемы со сном и воспаленные от яркого света глаза.

В августе Сафронов лишился возможности получать и отправлять письма. Более года он не может общаться с близкими по телефону. Всего мужчина пребывает в «Лефортово» уже почти полтора года.

В начале ноябре ФСБ завершила расследование по его делу. В окончательном обвинении Сафронову вменили новый эпизод — передачу информации о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. В «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли.

Против одного из защитников Сафронова, Ивана Павлова, заведено дело о разглашении тайны следствия по делу его подзащитного. В начале сентября Павлов покинул Россию, в конце октября заявил, что его объявили в розыск.

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