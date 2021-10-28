Адвокат Иван Павлов, защищающий обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, объявлен в розыск

Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении тайны следствия по делу его подзащитного, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, объявлен в розыск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат уточнил, что постановление вынесено еще 20 сентября. По словам Павлова, он узнал, что объявлен в розыск, от Ивана Сафронова. Ему, в свою очередь, сообщил об этом ведущий его дело следователь Александр Чабан.

Неизвестно, о каком розыске идет речь — федеральном или международном. «Интерфакс» уточняет, что в базе разыскиваемых МВД Павлова на данный момент нет.

В начале сентября Иван Павлов покинул Россию. Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования»). Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

Следствие считает, что он передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене и рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о появлении в деле анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. В «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли.