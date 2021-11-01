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РИА «Новости»: ФСБ завершила расследование дела обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

Денис Ламехов
Сегодня в 15:31

ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене против советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Талантов заявил, что юристы уже знакомятся с материалами дела.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. В «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли.

Против одного из защитников Сафронова, Ивана Павлова, заведено дело о разглашении тайны следствия по делу его подзащитного. В начале сентября Павлов покинул Россию, в конце октября заявил, что его объявили в розыск.

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