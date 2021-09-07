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Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Сафронова, покинул Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене, уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, запреты, наложенные на него из‑за уголовного дела, «сделали работу невозможной».

«Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной», — отметил Павлов.

Адвокат рассказал, что в день вылета за ним выставили «наружное наблюдение». «Караулили весь день у дома в Петербурге, ехали за мной в аэропорт, проводили до самого самолета. Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то что у меня был билет в один конец», — поделился он.

Павлов добавил, что выбрал Грузию для эмиграции, поскольку жил там в детстве. По его словам, он продолжит работать адвокатом и займется новыми проектами «на удаленке».

30 апреля полицейские задержали основателя «Команды 29» Ивана Павлова — основного защитника Ивана Сафронова. Ему вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования») по делу журналиста. Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста.

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