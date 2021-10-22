Хакеры взломали соцсеть Дональда Трампа и поставили ему на аватарку свинью

Хакеры взломали социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа Truth Social. Официальный релиз платформы намечен только на 2022 год, сообщает газета The New York Times.

Ссылку на соцсеть обнаружили пользователи. Эта новость стала вирусной, и пользователи начали создавать себе аккаунты в Truth Social.

«Любой, у кого есть ссылка, может зарегистрироваться на сайте. Соцсеть еще даже не запустили, а у нее уже столько уязвимостей», — написал Дрю Харвелл из Washington Post.

Спустя пару часов после обнародования ссылки хакеры уже сумели получить доступ к версии соцсети для разработчиков. Они создали несколько фейковых учетных записей знаменитостей и стали писать посты от их имени.

В частности, на страницу donaldjtrump они поставили аватарку с картинкой испражняющейся свиньи, опубликовали несколько нецензурных постов в адрес создателя Twitter Джека Дорси и интересовались местонахождением Мелании Трамп.

Изданию The New York Times хакеры рассказали, что связаны с группировкой Anonymous. По словам одного из ее основателей Обри Коттла, доступ к Truth Social они смогли получить после того, как ссылка на предварительную регистрацию в соцсети появилась в App Store.

«Взлом — часть онлайн-войны против ненависти. Мы весело провели время, потроллив Трампа», — отметили хакеры.

Атака продемонстрировала недостатки в безопасности Truth Social. Разработчики начали удалять фейковые аккаунты, а затем и вовсе закрыли платформу.

Дональд Трамп анонсировал запуск Truth Social накануне. Своей главной целью он назвал «противостояние тирании больших технологий».

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Дональд Трамп уже несколько раз пытался создать новые платформы для общения со своими сторонниками. 30 марта появился сайт 45office.com, на котором только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «Поделиться своими мыслями», а также «Для прессы». Позже Трамп запустил платформу, с помощью которой можно только отправить пожертвование политику или купить его мерч. А в июле его команда разработала соцсеть, подозрительно похожую на твиттер.