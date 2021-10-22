перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хакеры взломали соцсеть Дональда Трампа и поставили ему на аватарку свинью 19:02
В столице нарушителей локдауна будут вычислять по фотографиям в соцсетях 19:01
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый клип с группой Myles Kennedy and The Conspirators 18:31
trishhhh_duble2/Instagram
Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска. Она 35 лет прожила в железной бочке 18:21
Megan Thee Stallion анонсировала новый микстейп «Something for Thee Hotties» 17:51
В Молдавии объявили режим ЧП из‑за дефицита газа 17:48
СМИ: талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной. Кадры с ее расправой появились в соцсетях 17:23
ОМОН пускает ракету в Дуэйна Джонсона и Райана Рейнолдса в трейлере «Красного уведомления» 17:12
Imperioame/Pixabay
Власти Москвы рассматривают возможность продления локдауна после 7 ноября 17:09
Группа «Нервы» записала кавер на «Не верь, не бойся». Песня войдет в трибьют-альбом «Тату» 16:46
Вышел трейлер детектива «Скорая помощь» о неудачном ограблении банка с Джейком Джилленхолом 16:38
Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна. Что об этом известно? 16:17
В Беларуси признали экстремистским телеграм-чат «Клуб любителей песен Цоя». В нем 6 человек 16:02
Рогозин показал видео приземления корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд 15:59
Warner Bros. Pictures/YouTube
«Винус и Серена завоюют этот мир»: финальный трейлер «Короля Ричарда» 15:32
ФБР вместе с другими спецслужбами взломали серверы русскоязычной хакерской группировки REvil 15:12
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых 14:53
Duran Duran выпустили новый альбом «Future Past» 14:32
Вышел альбом «Bandana» от Кизару и Big Baby Tape 14:06
Kremlin.ru
На Сергея Фургала завели еще два уголовных дела — о создании преступного сообщества и мошенничестве 13:38
Отключить рекламу

Хакеры взломали соцсеть Дональда Трампа и поставили ему на аватарку свинью

Виктория Шанина
Сегодня в 19:02

Хакеры взломали социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа Truth Social. Официальный релиз платформы намечен только на 2022 год, сообщает газета The New York Times.

Ссылку на соцсеть обнаружили пользователи. Эта новость стала вирусной, и пользователи начали создавать себе аккаунты в Truth Social.

«Любой, у кого есть ссылка, может зарегистрироваться на сайте. Соцсеть еще даже не запустили, а у нее уже столько уязвимостей», — написал Дрю Харвелл из Washington Post.

Спустя пару часов после обнародования ссылки хакеры уже сумели получить доступ к версии соцсети для разработчиков. Они создали несколько фейковых учетных записей знаменитостей и стали писать посты от их имени.

В частности, на страницу donaldjtrump они поставили аватарку с картинкой испражняющейся свиньи, опубликовали несколько нецензурных постов в адрес создателя Twitter Джека Дорси и интересовались местонахождением Мелании Трамп.

Изданию The New York Times хакеры рассказали, что связаны с группировкой Anonymous. По словам одного из ее основателей Обри Коттла, доступ к Truth Social они смогли получить после того, как ссылка на предварительную регистрацию в соцсети появилась в App Store.

«Взлом — часть онлайн-войны против ненависти. Мы весело провели время, потроллив Трампа», — отметили хакеры.

Атака продемонстрировала недостатки в безопасности Truth Social. Разработчики начали удалять фейковые аккаунты, а затем и вовсе закрыли платформу.

Дональд Трамп анонсировал запуск Truth Social накануне. Своей главной целью он назвал «противостояние тирании больших технологий».

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Дональд Трамп уже несколько раз пытался создать новые платформы для общения со своими сторонниками. 30 марта появился сайт 45office.com, на котором только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «Поделиться своими мыслями», а также «Для прессы». Позже Трамп запустил платформу, с помощью которой можно только отправить пожертвование политику или купить его мерч. А в июле его команда разработала соцсеть, подозрительно похожую на твиттер.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
New York Times
Washington Post
Люди
Дональд Трамп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить