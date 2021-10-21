Трамп создаст соцсеть и медиагруппу, чтобы «противостоять тирании больших технологий»

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой запустится соцсеть TRUTH social. Заявление политика опубликовала его представитель Лиз Харрингтон в твиттере.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки», — говорится в нем.

Трамп отметил, что намерен таким образом «противостоять тирании больших технологий». По его словам, многие члены радикального движения «Талибан»* активно пользуются твиттером, а его — «вашего любимого американского президента» — заставили молчать.

Бета-версия платформы запустится в ноябре и будет доступна только для приглашенных пользователей. Полноценный запуск соцсети на большую аудиторию запланирован на первый квартал 2022 года.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Дональд Трамп уже несколько раз пытался создать новые платформы для общения со своими сторонниками. 30 марта появился сайт 45office.com, на котором только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «поделиться своими мыслями», а также «для прессы». Позже Трамп запустил платформу, с помощью которой можно только отправить пожертвование политику или купить его мерч. А в июле его команда разработала соцсеть, подозрительно похожую на твиттер.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, его деятельность в России запрещена.