Команда Трампа запустила новую соцсеть. И она очень похожа на Twitter

Создатели Gettr заявляют, что их миссия — продвижение здравого смысла. В описании указывается, что соцсеть займется «защитой свободы слова» и борьбой с «монополиями в сети», а также «созданием настоящего рынка идей».

Бывший пресс-секретарь 45-го президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер запустил социальную сеть Gettr. Платформа станет альтернативой уже существующим и будет бороться с «культурой отмены», пишет Politico.

Интерфейс и функционал Gettr сильно напоминает Twitter. Слева — меню, по центру — свежие посты, справа — тренды. Максимальная длина постов составляет 777 символов, а длительность видео — до трех минут. В ближайшее время в приложении появятся прямые трансляции.

В январе Twitter стал единственной соцсетью, которая бессрочно заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Администрация платформы объяснила это тем, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты экс-главы государства до истечения полномочий после штурма Капитолия его сторонниками.

Для общения с последователями Дональд Трамп запустил собственный сайт 45office.com. Через платформу с ним могут связаться сторонники и журналисты. На сайте только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «поделиться своими мыслями», а также «для прессы».

Чуть позже появилась еще одна страница Дональда Трампа с доменом donaldjtrump.com. На сайте есть только две функции: отправить пожертвование политику или купить его мерч. Эта платформа нужна для односторонней связи.