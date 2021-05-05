Дональд Трамп создал еще один сайт для общения со своими последователями

Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт с доменом donaldjtrump.com. Там он может публиковать фото, видео и писать посты.

На главной странице сайта есть только две функции: отправить пожертвование политику или купить его мерч. Ранее в разделе «From the Desk of Donald J. Trump» («Со стола Дональда Дж. Трампа») было также опубликовано несколько небольших заметок от лица Трампа.

Отвечать на сообщения республиканца пользователи не могут. При желании можно поделиться постами Дональда Трампа в Twitter и Facebook.

«Это просто односторонняя связь. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями», — заявил изданию неназванный Fox News, который работает над платформой.

Ранее Дональд Трамп запустил сайт 45office.com с похожей целью. Через платформу с ним могут связаться сторонники и журналисты. На сайте странице только три страницы: биографии 45-го президента и первой леди США, раздел «поделиться своими мыслями», а также «для прессы».

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.