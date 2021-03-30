Дональд Трамп запустил личный сайт для общения со сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о запуске персонального сайта 45office.com, на котором сторонники республиканца и журналисты могут с ним связаться.

На главной странице сайта есть несколько фотографий Трампа с мировыми лидерами, сделанных в его президентский срок, а также снимки с его женой Меланией. «Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу „Америка прежде всего“», — говорится в описании ресурса.

Сайт включает в себя только три страницы. Одна из них посвящена биографиям 45-го президента и первой леди США, где отмечаются их достижения во время пребывания Трампа у власти. Среди прочего подчеркивается вклад в отрасль энергетики, безопасность границ, укрепление НАТО и политику США во время пандемии коронавируса.

Главная страница на сайте предлагает «поделиться своими мыслями» с Трампом. Для этого нужно заполнить анкету с личными персональными данными. Также можно отправить приглашение на публичное мероприятие или попросить поздравить с каким‑либо событием. Бывшая президентская чета настоятельно рекомендует отправлять обращения только через сайт, потому что они не любят получать письма по почте.

Последняя страница предназначена для прессы. Судя по всему, публичной переписки на платформе не будет.

22 марта Дональд Трамп объявил, что через два-три месяца вернется в социальные медиа, но уже со своей платформой. По словам советника Трампа, это будет крупная соцсеть, которая привлечет «десятки миллионов пользователей». Он уверен, что новая платформа «полностью изменит правила игры».

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.