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Талибы объявили состав временного правительства

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:03

Движение «Талибан» (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена) объявило состав временного правительства Афганистана. Его полное название — правительство исламского эмирата Афганистан, сообщает агентство Reuters.

Пост премьер-министра занял Мохаммад Хасан Ахунд, который является одним из основателей «Талибана». В 1996–2001 годы, когда власть тоже была у талибов, он занимал пост министра иностранных дел, заместителя премьер-министра и губернатора Кандагара.

Первым вице-премьером стал Абдул Гани Барадар. На данный момент он возглавляет политический офис «Талибана».

Сын еще одного основателя движения Мохаммед Якуб стал министром обороны. Он был включен в высший руководящий совет «Талибана» и назначен вторым заместителем главы.

Главой МИД назначили Амира Хана Муттаки. В 1996–2001 годы он занимал пост министра информации и культуры, а затем министра образования. Когда талибы вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию Афганистана, Муттаки выступал в роли представителя их руководства.

Ранее движение заявило о взятии Панджшера — последней неподконтрольной им провинции — и прекращении войны. По словам Забихуллы Муджахида, талибы рассчитывают достичь стабильности в Афганистане, а любой, кто возьмет в руки оружие, будет рассматриваться ими как враг народа и страны.

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