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Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:45

Движение «Талибан»* объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало женщин присоединиться к созданию нового государства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на члена комиссии талибов по культуре Энамулла Самангани.

В его заявлении подчеркивается, что амнистия касается всех без исключения. Самангани отметил, что исламский эмират не хочет, чтобы женщины были жертвами. «Они должны быть в структуре правительства в соответствии с законами шариата», — сказал он.

Самангани добавил, что пока структура правительства до конца не ясна, но к нему должны присоединиться представители всех сторон и движений.

Женщинам также разрешили работать ведущими телепрограмм.

«Наша ведущая женщина берет интервью у члена команды талибских СМИ в прямом эфире в нашей студии TOLOnews», — написал глава отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

В 1996–2001 годах в Афганистане во время правления режима «Талибана» женщинам запрещалось выходить из дома без сопровождения мужчин: отцов, мужей, сыновей и других родственников. Им запрещали работать и учиться, а также заставляли надевать бурки, которые полностью скрывали лицо.

15 августа боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

16 августа в аэропорту Кабула собрались тысячи жителей, желающих покинуть страну. В результате возникшего хаоса погибло по меньшей мере семь человек.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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