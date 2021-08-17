Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Движение «Талибан»* объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало женщин присоединиться к созданию нового государства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на члена комиссии талибов по культуре Энамулла Самангани.

В его заявлении подчеркивается, что амнистия касается всех без исключения. Самангани отметил, что исламский эмират не хочет, чтобы женщины были жертвами. «Они должны быть в структуре правительства в соответствии с законами шариата», — сказал он.

Самангани добавил, что пока структура правительства до конца не ясна, но к нему должны присоединиться представители всех сторон и движений.

Женщинам также разрешили работать ведущими телепрограмм.

«Наша ведущая женщина берет интервью у члена команды талибских СМИ в прямом эфире в нашей студии TOLOnews», — написал глава отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.