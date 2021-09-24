«Отрубание рук крайне необходимо для безопасности»: «Талибан»* вернется к телесным наказаниям

Талибы вновь начнут применять телесные наказания к гражданам Афганистана. Об этом сообщил в разговоре с Associated Press один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби.

По его словам, «отрубание рук крайне необходимо для безопасности». Тураби добавил, что кабинет министров пока не решил, должны ли быть экзекуции публичными — такими они были во время предыдущего правления талибов.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не смеет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», — сказал Тураби.

Тураби отметил, что «Талибан»* действительно изменился, однако суровые наказания движение по-прежнему считает приемлемыми и нужными. Планируют ли талибы прибегать, как и прежде, к смертным казням для убийц, Тураби не уточнил.

Он добавил, что теперь приговоры афганцам будут выносит судьи, а не священнослужители. В их числе, как пообещал Тураби, будут женщины.

В данный момент талибы уже вернули практику публичного порицания за мелкие кражи. Нескольких кабульских мужчин на последней неделе связывали и выставляли напоказ прохожим. Их лица раскрашивали, а к шее привязывали кусок черствого хлеба.

AP напоминает, что во время предыдущего правления талибов Тураби был «одним из самых свирепых и бескомпромиссных силовиков». Он выступал против музыки и требовал, чтобы мужчины носили тюрбаны в правительственных учреждениях и не подстригали бороды.

Сейчас же он анонсирует, что власти разрешат использовать в Афганистане телевизоры, мобильные телефоны, фото- и видеокамеры. «Это необходимо людям, и мы серьезно относимся к этому», — объяснил он.

Тураби добавил, что технологии позволят «Талибану»* быть услышанным миллионами людей. «Теперь мы знаем, что, вместо того чтобы охватывать только сотни, мы можем охватить миллионы», — сказал он.

Если талибы примут решение сделать казни и экзекуции публичными, они разрешат местным жителям снимать видео и фото. Эти материалы, как считает Тураби, окажут «сдерживающий эффект» на потенциальных преступников.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

После захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали женщин присоединиться к созданию нового государства. Однако в состав временного правительства Исламского Эмирата Афганистан вопреки обещаниям вошли только мужчины.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.