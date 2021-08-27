Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане

Движение «Талибан»* планирует запретить публичное исполнение музыки в Афганистане, поскольку оно не соответствует нормам ислама. Об этом сообщил представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — сказал он.

Муджахид также заявил, что женщин не будут заставлять оставаться дома и закрывать лицо, как это было в 1996–2001 годах в Афганистане, когда власть тоже была у талибов. Он сказал, что требование об обязательном сопровождении женщины мужчиной было неправильно понято — оно должно касаться только продолжительных поездок более трех дней.

Муджахид отрицает, что талибы разыскивают бывших переводчиков и других граждан, которые работали на американских военных.

Ранее движение «Талибан» временно запретило работающим женщинам Афганистана выходить из дома. Муджахид отметил, что это планируют отменить, когда талибам удастся обеспечить надлежащий уровень безопасности и обучить своих бойцов правильно обращаться с женщинами.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.