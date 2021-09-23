Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Бритни против Спирса»

Судя по трейлеру, лента расскажет о том, как поп-звезда потеряла контроль над своей жизни и оказалась фактически в заложниках у своего опекуна — Джеймса Спирса. проект попытается ответить на вопрос, почему певице в течение многих лет не удавалось отстоять свою самостоятельность.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный фильм, посвященный борьбе Бритни Спирс за независимость от отцовской опеки. Трейлер картины «Бритни против Спирса» появился в ютьюб-канале платформы.

«Это огромный провал правовой системы — то, что все это длилось так долго», — отмечает в ролике один из участников фильма. «Это продолжалось 13 лет, и этого довольно», — вторит ему сама Бритни за кадром.

Документальный проект выйдет на стрим-сервисе 28 сентября и будет предварять следующий суд по делу Спирс, который назначен на 29 сентября. Картину сняла Эрин Ли Карр, известная по фильмам «В сердце золота: внутри скандала в американской гимнастике» и «Как скрыть скандал с наркотиками».

По информации Variety, режиссер работала над фильмом на протяжении по меньшей мере года. Тем не менее, предположительно, в ленте не будет съемок самой Бритни.

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы.

Спирс рассказывала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.

Джеймс Спирс согласился на отказ от опекунства, но потребовал 2 млн долларов. По словам адвоката Бритни, он рассчитывает погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. Защита певицы расценивает действия ее отца как попытку вымогательства.