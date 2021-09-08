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Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей

Виктория Шанина
Сегодня в 10:16

Отец американской поп-звезды Бритни Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки. Об этом пишет газета The New York Times.

«Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — заявила в документе адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.

Торин добавила, что Бритни Спирс «продемонстрировала такой уровень независимости», при котором опека над ней уже не так необходима. Например, сама ехала за рулем автомобиля и выбрала собственного адвоката для дела об опеке.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт в ответ на ходатайство заявил, что оно не избавит Джеймса Спирса от «ответственности и дачи показаний под присягой». Розенгарт намерен продолжить расследование финансовых злоупотреблений со стороны отца Спирс.

Следующее слушание по делу об опеке над Бритни Спирс назначено на 29 сентября.

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы.

Спирс рассказывала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.

Джеймс Спирс согласился на отказ от опекунства, но потребовал 2 млн долларов. По словам адвоката Бритни, он рассчитывает погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. Защита певицы расценивает действия ее отца как попытку вымогательства.

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