Бритни Спирс наняла собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве

Высший суд Лос-Анджелеса позволил Бритни Спирс нанять собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Теперь интересы певицы в суде будет представлять Мэттью Розенгарт, специализирующийся на юридической защите звезд. Назначенные судом адвокаты Спирс отстранены от процесса.

Розенгарт уже заявил, что будет добиваться отстранения отца артистки Джейми Спирса от опеки над его подзащитной. «Если он любит свою дочь, пора отойти в сторону и двигаться дальше, чтобы она могла вернуться к своей жизни», — сказал он.

Сама Спирс выступила на слушаниях по телефону. Она обвинила своего отца в злоупотреблении статусом опекуна и потребовала провести расследование в отношении него.

У здания суда собрались десятки сторонников #FreeBritney с плакатами, футболками и значками с изображением певицы. Спирс после слушаний опубликовала в соцсетях радостный пост, где заявила, что празднует назначение нового адвоката ездой на лошадях и акробатическими трюками.