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Бритни Спирс наняла собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве

Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

Высший суд Лос-Анджелеса позволил Бритни Спирс нанять собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Теперь интересы певицы в суде будет представлять Мэттью Розенгарт, специализирующийся на юридической защите звезд. Назначенные судом адвокаты Спирс отстранены от процесса.

Розенгарт уже заявил, что будет добиваться отстранения отца артистки Джейми Спирса от опеки над его подзащитной. «Если он любит свою дочь, пора отойти в сторону и двигаться дальше, чтобы она могла вернуться к своей жизни», — сказал он.

Сама Спирс выступила на слушаниях по телефону. Она обвинила своего отца в злоупотреблении статусом опекуна и потребовала провести расследование в отношении него.

У здания суда собрались десятки сторонников #FreeBritney с плакатами, футболками и значками с изображением певицы. Спирс после слушаний опубликовала в соцсетях радостный пост, где заявила, что празднует назначение нового адвоката ездой на лошадях и акробатическими трюками.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую клинику из‑за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предполагает полный контроль над ее финансами и личной жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.

Певица пытается избавиться от контроля отца с 2014 года и регулярно обращается в суд с такой просьбой. 23 июня 2021 года Спирс впервые за два года выступила в суде и вновь потребовала прекратить над ней опеку. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать. Суд вновь отклонил просьбу певицы.

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