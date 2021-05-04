Бритни Спирс раскритиковала документалки про нее. Она назвала фильмы лицемерными

Бритни Спирс назвала документальные фильмы, снятые о ней, лицемерными. Она написала об этом в инстаграме, прикрепив к посту ролик, где она танцует под трек «Boite En Argent» французской исполнительницы Индилы.
По словам певицы, в ее жизни были более яркие и приятные события, но публику больше интересует негатив. «Зачем выделять самые негативные и травмирующие моменты моей жизни?», — задается вопросом Спирс.
Она отмечает, что авторы документалок критикуют отношение СМИ к ней, но сами делают то же самое.
Ближайшим летом, говорит артистка, она собирается в несколько путешествий, будет танцевать в разных студиях и планирует завести пруд с карпами.
10 февраля The New York Times и Hulu выпустили фильм «Framing Britney Spears». Лента рассказывает о начале карьеры Спирс, тяжелой жизни под объективами камер, отношениях с отцом и десятилетии без возможности распоряжаться собственным имуществом.
Сама певица рассказывала, что после просмотра картины плакала две недели. Она отметила, что ее часто осуждали и оскорбляли, а в документалке это произошло вновь — создатели выставили певицу в неприглядном свете.
1 мая документальную ленту «Битва за Бритни: фанаты, деньги и опекунство» выпустил телеканал Би-би-си. В ней журналисты посетили родной город Спирс Кентвуд, чтобы понять причины опекунства над ней.
Еще одну документалку о Бритни собирается выпустить Netflix. Она должна стать ответом на проект Hulu и NYT.