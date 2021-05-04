Бритни Спирс раскритиковала документалки про нее. Она назвала фильмы лицемерными

Бритни Спирс назвала документальные фильмы, снятые о ней, лицемерными. Она написала об этом в инстаграме, прикрепив к посту ролик, где она танцует под трек «Boite En Argent» французской исполнительницы Индилы.

По словам певицы, в ее жизни были более яркие и приятные события, но публику больше интересует негатив. «Зачем выделять самые негативные и травмирующие моменты моей жизни?», — задается вопросом Спирс.

Она отмечает, что авторы документалок критикуют отношение СМИ к ней, но сами делают то же самое.

Ближайшим летом, говорит артистка, она собирается в несколько путешествий, будет танцевать в разных студиях и планирует завести пруд с карпами.