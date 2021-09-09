Прокурор запросил два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot Марии Алехиной

Прокурор попросил суд назначить участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказание в виде двух лет ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил «Интерфакс».

Алехину обвиняют в правонарушении в связи с несанкционированной акцией сторонников Алексея Навального, которая состоялась в Москве 23 января. Сторона защиты считает обвинение незаконным и необоснованным.

Адвокат Алехиной намерен добиться оправдательного приговора. С 29 января и по нынешний день девушка находится под домашним арестом.

Ранее гособвинитель также запрашивал два года ограничения свободы для другой участницы панк-группы — Люси Штейн. В итоге Штейн приговорили к одному году.

Помимо Штейн и Алехиной, обвиняемыми по «санитарному делу» стали экс-юрист ФБК (признан экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в России) Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Олег Степанов и Николай Ляскин, а также брат Олег Навальный.

Степанов и Ляскин получили по году ограничения свободы, Ярмыш и Соболь — по полтора, Олег Навальный — год условно.