Олега Навального приговорили к году условно по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы назначил Олегу Навальному один год условного срока по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Это именно такой срок, который запрашивало гособвинение. Об этом в твиттере сообщил его адвокат Никос Параскевов.

Олега Навального обвинили в подстрекательстве к нарушению карантина. По версии следствия, его посты в соцсетях (как и посты других фигурантов) побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить ковидные ограничения.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантами дела, помимо Ляскина, проходят еще восемь человек, в том числе бывший юрист ФБК* Любовь Соболь, Олег Навальный, глава профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и другие.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для Соболь два года ограничения свободы. 6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет.

* ФБК внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.