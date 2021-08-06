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Суд приговорил соратника Навального Николая Ляскина к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:45

Преображенский суд Москвы приговорил соратника Алексея Навального Николая Ляскина к году ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщается в твиттере Ляскина, который ведет его команда.

Теперь оппозиционеру запрещено покидать дом с 10 вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы Москвы и Московской области без разрешения. Ему также нужно три раза в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.

Гособвинение запрашивало для Ляскина наказание в виде двух лет ограничения свободы.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантами дела, помимо Ляскина, проходят еще восемь человек, в том числе бывший юрист ФБК* Любовь Соболь, Олег Навальный, глава профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и другие.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для Соболь два года ограничения свободы.

* ФБК внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

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