Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме Уэса Андерсона

Американская актриса Скарлетт Йоханссон присоединится к новому фильму Уэса Андерсона, съемки которого проходят в данный момент в Испании. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Она снимется в картине наряду с Эдриеном Броди, Биллом Мюрреем, Джейсоном Шварцманом, Тильдой Суинтон, Томом Хэнксом, Рупертом Френдом и Марго Робби. Какая роль достанется Йоханссон, неизвестно.

Ранее актриса уже работала над одной из лент Андерсона, правда — анимационной. В 2018 году она озвучила персонажа в мультипликационном фильме «Остров собак».

Детали нового проекта режиссера держатся в секрете. У фильма пока нет даже названия. Тильда Суинтон в интервью отмечала, что, хотя картина снимается в Испании, речь в ней идет не об этой стране.

В начале лета в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

На минувшем Каннском кинофестивале прошла премьера десятой и последней на данный момент картины Андерсона — «Французского вестника». «Афиша Daily» собрала отзывы о фильме.