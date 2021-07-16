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Билл Мюррей снимется с Тильдой Суинтон в следующем фильме Уэса Андерсона

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:35

Американский актер Билл Мюррей, известный по фильмам «Охотники за приведениями», «Сломанные цветы» и «День сурка», снимется в следующей картине Уэса Андерсона. Об этом сообщил Variety.

Партнершей Мюррея по проекту станет Тильда Суинтон. Фильм, судя по всему, станет уже десятым в совместной фильмографии Мюррея и Андерсона. Производство ленты стартует в Испании в августе.

Режиссер пока отказывается делиться какими‑либо деталями о своей новой работе. Суинтон же недавно рассказала, что хотя фильм будет сниматься в Испании, речь в нем будет не об этой стране.

Около двух месяцев назад в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

Американский актер Билл Мюррей, известный по фильмам «Охотники за приведениями», «Сломанные цветы» и «День сурка», снимется в следующей картине Уэса Андерсона. Об этом сообщил Variety.

Партнершей Мюррея по проекту станет Тильда Суинтон. Фильм, судя по всему, станет уже десятым в совместной фильмографии Мюррея и Андерсона. Производство ленты стартует в Испании в августе.

Режиссер пока отказывается делиться какими‑либо деталями о своей новой работе. Суинтон же недавно рассказала, что хотя фильм будет сниматься в Испании, речь в нем будет не об этой стране.

Около двух месяцев назад в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

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