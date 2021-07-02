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Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона. Съемки начнутся уже в этом году

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:42

Британская актриса Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, автора «Отеля „Гранд Будапешт“» и «Острова собак». Съемки проекта начнутся уже в этом году в Испании, сообщил Variety.

Суинтон подтвердила свое участие в картине, о сюжете которого пока ничего неизвестно. Андерсон на вопросы журналистов недавно заявил, что «не готов делиться какими‑либо деталями» о своей новой работе.

Суинтон же отметила, что, хотя фильм будет сниматься в Испании, речь в нем будет не об этой стране. Изначально, как утверждают СМИ, съемки хотели провести в Риме, но в начале 2021 года планы команды изменились.

Около двух месяцев назад в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

Ранее Суинтон и Андерсон уже неоднократно работали вместе над «Островом собак», «Королевством полной луны», «Отелем „Гранд Будапешт“» и недавней лентой «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“».

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