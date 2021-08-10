Марго Робби снимется в новом фильме Уэса Андерсона. Ее роль будет второстепенной

Марго Робби присоединится к звездному актерскому составу нового фильма Уэса Андерсона, съемки которого должны состояться в Испании. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Актриса, известная по картинам «Отряд самоубийц», «Тоня против всех» и «Однажды в… Голливуде», сыграет второстепенную роль, рассказали источники издания. Каким именно будет ее персонаж, неизвестно.

Андерсон держит в секрете детали проекта. У фильма пока нет даже названия. Одна из артисток, принимающая участие в картине — Тильда Суинтон — рассказала, что хотя лента будет сниматься в Испании, речь в ней будет не об этой стране.

Сценарий фильма написал сам Андерсон. К работе он привлек, помимо Робби и Суинтон, Эдриена Броуди, Билла Мюррея и Тома Хэнкса — последний ранее не работал с режиссером.

В начале лета в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

На минувшем Каннском кинофестивале прошла премьера десятой и последней на данный момент картины Андерсона — «Французского вестника». «Афиша Daily» собрала отзывы о фильме.